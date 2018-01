Bernstein-Tag im Natureum Niederelbe in Balje

Balje: Natureum Niederelbe |

bo. Balje. Das "Gold der Küste" steht im Mittelpunkt des Aktionstages am Sonntag, 4. Februar, im Natureum Niederelbe in Balje. Bei Vortrag und Führung durch die Bernstein-Ausstellung begeben sich die Besucher um 11 Uhr auf eine Reise in frühere Erdzeitalter. Vor Millionen von Jahren wurden kleine Tiere und Pflanzenteile im Baumharz eingeschlossen und für die Ewigkeit konserviert. Ab 14 können Besucher Bernstein-Rohlinge erwerben (Kosten ab 3,50 Euro) und zu Schmuckstücken schleifen.

• Eintritt: 6 Euro (ermäßigt 4 Euro); geöffnet Sa. und So. 10-17 Uhr, ab 8. Februar Di. bis So. 10-17 Uhr.