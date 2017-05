Für Live-Musik zur "bunten Stunde" sorgt "BA-B" am Freitag, 9. Juni, um 20 Uhr im historischen Kornspeicher in Freiburg, Elbstraße 2. Hinter dem Namen, der auch als kleine Hommage an eine ähnliche klingende Kölner Band ist, verbirgt sich das Akustik-Duo Birthe und Andreas Krethe aus Balje-Hörne.Mit Gitarre, Klavier und Gesang präsentieren sie bekannte Rock- und Pop-Songs der 1980er und 1990er Jahre, die nicht so oft zu hören sind, aber auch eigene Lieder, die von Herzen kommen. Besucher können zur Live-Musik Getränke und kleine Leckereien genießen.• Eintritt: nach eigenem Ermessen; es wird ein Hut für Spenden herumgereicht; Tischreservierung unter Tel. 04779 - 8994477; www.kornspeicher-freiburg.de