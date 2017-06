Das erste Trauercafe in Freiburg

Freiburg (Elbe): Gemeindehaus |

sum. Freiburg. Das Freiburger Trauercafe öffnet am Montag, 12. Juni, zum ersten Mal seine Türen. Pastorin Johanna Flade und die Sterbeammen Angela Vorrath und Marina Remstedt wollen Hinterbliebenen aus der Region, die sich mit ihrem Schmerz und ihrer Trauer unverstanden und allein gelassen fühlen, die Möglichkeit zum Gedankenaustausch geben. Von 16 bis 18 Uhr können im Gemeindehaus in Freiburg, Hauptstraße 26, Gespräche in ungezwungener Athmospähre bei Kaffee und Kuchen geführt werden.