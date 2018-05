bo. Osten. Die "Traditional Old Merry Tale Jazzband" kommt am Freitag, 1. Juni, nach Osten. Die Altmeister des Dixieland geben um 20 Uhr ein Konzert in der denkmalgeschützten Mühle im Ortskern.

Die Hamburger Formation hat es wie keine andere geschafft, dieser leicht angestaubten Musikrichtung neuen, jugendlichen Atem einzuhauchen. Mit den "Greatest Hits of Dixieland" verstehen die Musiker es immer wieder, ihr Publikum zu begeistern. Die Band gehört zu den ältesten und erfolgreichsten deutschen Jazz-Formationen mit unverwechselbarem Sound und Repertoire.

Das Kulturmühlen-Team hält Getränke und kleine Leckereien bereit.

• Eintritt frei; Spenden sind willkommen.