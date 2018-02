Die "Herausforderung Wolf": Vortrag im Natureum in Balje

bo. Balje. Der Wolf ist zurück in Norddeutschland und polarisiert wie kaum ein anderes Wildtier. Während die einen begeistert sind, würden ihn andere gern wieder verbannen. Mit seinem Vortrag "Herausforderung Wolf" möchte Silas Neumann am Sonntag, 25. Februar, um 14.30 Uhr im Natureum Niederelbe in Balje die Debatte auf eine sachliche Ebene zurückholen.

Neumann gibt Einblicke in das Verhalten und die Biologie der heimischen Wölfe, beleuchtet Konfliktfelder im Bereich Weidetierhaltung und Ängste der Bevölkerung. Er informiert über die Rechtslage und zeigt Lösungsansätze im praxisorientierten Herdenschutz auf. Während des zweistündigen Vortrags können Besucher Fragen stellen.

Silas Neumann ist Natur- und Landschaftspfleger sowie Koordinator der Wikiwolves-Einsätze im Landkreis Cuxhaven und ehrenamtlich im Wolfsmonitoring tätig.

• Eintritt: 6 Euro (ermäßigt 4 Euro).