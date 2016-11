Die "Hildebrandschen Hoboisten Compagnie" spielt in Freiburg zum musikalische "Advent in Kehdingen" in Freiburg

bo. Freiburg. Unter dem Titel "Advent in Kehdingen" steht das Konzert am Freitag, 2. Dezember, um 19 Uhr in der St. Wulphardi-Kirche in Freiburg. Die "Hildebrandsche Hoboisten Compagnie" spielt mit zwei barocken Oboen, einer alten Tenoroboe (Taille) und einem Barockfagott festliche Musik von Georg Friedrich Händel und Gottfried Finger sowie Advents- und Weihnachtschoräle von Johann Sebastian Bach. Kreiskantor Martin Böcker begleitet das Ensemble auf der Orgel.

Besucher sind eingeladen, adventliche Lieder mitzusingen. Johanna Flade ergänzt das Programm mit Texten zum Advent.

• Eintritt: frei; um eine Spende wird gebeten.