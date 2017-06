bo. Balje. Im Natureum Niederelbe in Balje sind einzigartige Naturfotografien zu bewundern. 87 prämierte Bilder aus dem internationalen Fotowettbewerb "Glanzlichter 2017" bereiten dem Betrachter ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Eine Fachjury wählte aus mehr als 20.000 Einsendungen die Siegerbilder in neun Kategorien aus.

"Wir freuen uns besonders, dass wir die Ersten im Norden sein dürfen, die diese Bilder zeigen", sagt Natureum-Geschäftsführer Lars Lichtenberg. Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 10. September, in Balje zu sehen, ehe sie dann im Niedersächsischen Landesmuseum in Hannover gezeigt wird.

• Eintritt: 8 Euro (ermäßigt: 5 Euro, Kinder bis vier Jahre frei); geöffnet Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.