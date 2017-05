Fahrradwerkstatt eröffnet

Oederquart: Schule |

sum. Oederquart. Neben der Kleiderkammer wird es in der Alten Schule in Oederquart, Dorfstraße 73, ab Donnerstag, 18. Mai, auch eine Fahrradwerkstatt geben. Jeden dritten Donnerstag im Monat werden von 15 bis 17 Uhr gespendete Fahrräder repariert und an Flüchtlinge herausgegeben. Infos zu Spendenmöglichkeiten unter Tel. 04779 - 899 44 53