Festliches Konzert mit "Singspiration" in der Freiburger Kirche

bo. Freiburg. Mit einem festlichen Programm kommt der Stader Klassikchor "Singspiration" am Samstag, 26. November, nach Freiburg. Das Ensemble präsentiert unter Leitung von Sam Eu Jakobs um 18 Uhr in der St. Wulphardi-Kirche musikalische Glanzlichter. Dazu gehören Lieder von John W. Peterson, John Rutter und Bob Chilcott ebenso wie Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart und Engelbert Humperdinck. Die Sopranisitin Delia Rosenzweig ergänzt die Chorlieder mit Sologesang. Der Pianist Johannes S. Leung begleitet das Konzert am Klavier.

• Eintritt: frei; um Spenden wird gebeten.