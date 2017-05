bo. Freiburg. Zu einer Lesung kommt der Journalist und Autor Hasnain Kazim am Freitag, 26. Mai, nach Freiburg. Im historischen Kornspeicher, Elbstraße 2, liest er um 20 Uhr aus seinem Buch "Grünkohl und Curry". Er beschreibt darin den langen und beschwerlichen Weg seiner Eltern von der Einwanderung nach Deutschland bis zum Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft.Kazim ist der Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer. Seine Schulzeit verbrachte er in Hollern-Twielenfleth und Stade. Für den "Spiegel" ist er als Türkei- und Südasien-Korrespondent tätig. Kazim berichtet aus seiner Zeit als Krisenberichterstatter und trägt hierzu auch Passagen aus seinem zweiten Buch "Plötzlich Pakistan" vor.• Eintritt: 15 Euro; Karten gibt es bei der Volksbank und der Kreissparkasse in Freiburg sowie auf www.kornspeicher-freiburg.de ; Kartentelefon 04779 - 8994477.