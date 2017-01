Heike Fedderke erzählt plattdeutsche Geschichten im Sonntagscafé in Freiburg

bo. Freiburg. "Op platt vertellt" ist das Motto des Sonntagscafés am 12. Februar um 15 Uhr im historischen Kornspeicher in Freiburg, Elbstraße 2. Heike Fedderke trägt niederdeutsche Geschichten und Gedichte aus eigener Feder vor. Die 1947 in Wischhafen geborene Autorin schreibt und erzählt seit 1985 auf Platt, überwiegend aus ihrem eigenen Leben. Sie hat sechs Bücher veröffentlicht und Preise erhalten.Fedderke engagierte sich in plattdeutschen Arbeitskreisen und Vereinen• Eintritt: 10 Euro inkl. einem Stück Kuchen und reichlich Kaffee; Anmeldung erbeten bis Mittwoch, 8. Februar, unter Tel. 04779 - 8432 oder auf www.kornspeicher-freiburg.de