Herz-Lungen-Wiederbelebung

sum. Wischhafen. Die Feuerwehr Wischhafen bietet für die Bevölkerung am Montag, 6. November, um 19.30 Uhr, im Feuerwehrgerätehaus Wischhafen, Ziegelei 16 eine Erste-Hilfe-Schulung zur Herz-Lungen-Wiederbelebung an.



Auch in Wischhafen ist in der Filiale der Kreissparkasse, Stader Straße 156 ein Defibrillator für den Notfall verfügbar. Die Verwendung des Geräts wird Schritt für Schritt angegeben. Der Kurs bietet jedoch die Möglichkeit, Sicherheit beim Umgang mit dem "Defi" zu erlangen und die Erste-Hilfe-Kenntnisse bei einem Herstillstand aufzufrischen.

Die Kosten übernimmt die Dierchs-Diekhof-Stiftung.



• Anmeldung bei Klaus Breier, Telefon: 0151 - 41265767