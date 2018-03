In das Winterquartier der Zugvögel im Freiburger Außendeich

Freiburg (Elbe): Außendeich |

bo. Freiburg. Der NABU-Kreisverband Stade und die Volkshochschulen Stade und Buxtehude laden am Samstag, 17. März, zur ersten von insgesamt 18 naturkundlichen Führung im Landkreis Stade ein. Die Tour führt um 14 Uhr zum Winterquartier der Nonnengänse und anderer Zugvögel im Freiburger und Allwördener Außendeich. Georg Ramm erklärt die biologischen Zusammenhänge in dem Schutzgebiet.

Der NABU stellt Ferngläser zur Verfügung. Die Strecke ist für Rollstuhlfahrer geeignet. Im Anschluss gibt es im Infozelt Kaffee und Kuchen.

• Treffpunkt ist am Freiburger Außendeich, Elbwanderweg, Dampferstieg.