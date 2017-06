Informationen zur Suedlink-Trasse

Wischhafen: Gasthaus Sieb |

sum. Wischhafen. Im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung sollen die Bürger am Mittwoch, 14. Juni, um 17 Uhr, im Gasthaus Sieb in Wischhafen, Ostener Straße 3, über die geplante SuedLink-Stromtrasse in der Gemeinde Drochtersen und der Samtgemeinde Nordkehdingen informiert werden und Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen.