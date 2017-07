bo. Balje. Der Elbe-Küstenpark im Natureum Niederelbe in Balje wird am Samstag, 29. Juli, zum schottischen Hochland. Die Band "Marie's Wedding" ist zu Gast und gibt um 20 Uhr ein Open-Air-Konzert mit zeitgenössischer und traditioneller Musik aus Schottland und Irland. Zu ihrem Repertoire gehören bekannte Trinklieder ebenso wie gefühlvollen Balladen.

Joanna Scott Douglas, die Frontfrau von "Marie's Wedding", ist eine waschechte Schottin. Mit glasklarer Stimme intoniert sie schottisches und irisches Liedgut. Nebenbei spielt sie die keltische Rahmentrommel Bodhrán. Jan Wedding unterstützt sie gesanglich und begleitet sie auf der Gitarre. Norbert Wehde komplettiert das Trio auf der Flöte und dem Dudelsack.

Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird das Konzert in das Museumsgebäude verlegt.

• Eintritt: 8 Euro (ermäßigt 5 Euro).