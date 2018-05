Jazz-Ensemble "Echoes Of Swing" in Freiburg

Einen musikalischen Leckerbissen hält der Förderverein des Kornspeichers in Freiburg für sein Publikum am Sonntag, 3. Juni, bereit: Mit "Echoes Of Swing" konzertiert um 17 Uhr ein gefeiertes Jazz-Ensemble in dem historischen Gebäude. Auf ihrer "Travelin'"-Tour tags zuvor noch in der Elbphilharmonie, schöpfen die vier Musiker in Freiburg aus dem Fundus des swingenden Jazz. Seit 20 Jahren touren sie gemeinsam und stehen mittlerweile an der Spitze der internationalen klassischen Jazz-Szene.Zwei Bläser, Schlagzeug und Piano - diese im Jazz einzigartige, kompakte und wendige Formation erlaubt größte harmonische Flexibilität. Ohne museale Nostalgie präsentieren sie Jazz von Bix bis Bop, von Getz bis Gershwin, dabei immer auf der Suche nach Verborgenem und Exquisitem.Das "Great American Songbook", Klassik, Folklore und Pop liefern die Grundlage für Arrangements und Eigenkompositionen. Die zeitgemäße Aufbereitung ihres abwechslungsreichen Repertoires, die humorvolle Moderation und spontane Bühnenpräsentation machten das Ensemble schon bald nach der Gründung zur gefeierten Attraktion vieler namhafter Festivals.• Eintritt: 20 Euro; Kartenverkauf in den Filialen der Kreissparkasse und Volksbank in Freiburg, unter Tel. 04779 - 8994477 und auf www.kornspeicher-freiburg.de