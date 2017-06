Klaus Quiatkowsky berichtet in Freiburg über seine Radreise von Bilbao nach Stade

Von seiner Reise mit dem Fahrrad von Bilbao nach Stade berichtet Klaus Quiatkowsky (Foto) am Sonntag, 25. Juni, um 19 Uhr im historischen Kornspeicher in Freiburg, Elbstraße 2.Der 75-Jährige Stader fuhr die Tour im vergangenen Jahr mit einem Schul- und Studienfreund. Für die 1.800 Kilometer von der baskischen Stadt in Nordspanien über die Pyrenäen, Frankreich und Belgien benötigte das sportliche Duo nur 16 Tage.Das Radfahren ist eine große Leidenschaft des ehemaligen Stader Vize-Bürgermeisters. Radtouren führten ihn nach Krakau, Riga, St. Petersburg, Neapel, Pisa, Rom und an die Donau.• Eintritt: 5 Euro; Karten gibt es unter Tel. 04779 - 8994477, auf www.kornspeicher-freiburg.de und an der Abendkasse.