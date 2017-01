"Klönspeicher" und erster Schwaben-Stammtisch in Freiburg

Der historische Kornspeicher in Freiburg, Elbstr. 2, wird am Freitag, 3. Februar, zum "Klönspeicher". Ab 19.30 Uhr soll in gemütlicher Runde geplaudert, diskutiert oder gespielt werden. Gesellschaftsspiele liegen bereit, können aber auch mitgebracht werden. Zum ersten Mal findet an diesem Abend auch der Schwaben-Stammtisch statt. Dazu sind alle Schwaben der Region eingeladen.