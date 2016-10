Komödie "Nie mehr sterben" im Dorfgemeinschaftshaus Balje

bo. Balje. Mit einem heiteren Theaterstück über das ewige Leben gastiert der Verein "Kultur auf dem Lande" am Samstag, 5. November, in Balje. "Nie mehr sterben" heißt die Komödie, die das Ensemble um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Bahnhofstr. 28, aufführt.

Zum Inhalt: Agatha ist nicht mehr die Jüngste und der Gedanke, irgendwann sterben zu müssen, gefällt ihr gar nicht. Sie macht sich im Internet schlau und lässt angebliche Experten ins Haus kommen, die ihr das ewige Leben versprechen. Ihrer Familie kommen der Lebensberater und die Privatärztin alles andere als seriös vor.

Die Aufführung wird durch den Landschaftsverband Stade und die Landkreise Stade und Cuxhaven gefördert.

• Karten für 10 Euro (ermäßigt 7 Euro) gibt es bei der Volksbank Kehdingen in Balje. An der Abendkasse kostet der Eintritt 11 Euro (ermäßigt 8 Euro).