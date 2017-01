Konzert "... im Portrait" mit Mario Hené in Hemmoor

bo. Hemmoor. Mit Mario Hené kommt am Samstag, 14. Januar, einer der großen deutschen Akustikgitarristen nach Hemmoor. In der Kulturdiele, An der Pferdebahn 55, stellt der Liedermacher um 20.30 Uhr sein neues Album "... im Portrait" vor. Das ursprünglich für Samstag, 21. Januar, geplante Konzert wurde vorverlegt.Seit 40 Jahren begeistert Hené seine Fans mit melancholisch-nachdenklichen Texten, ausgefeilten Arrangements und herausragendem Gitarrenspiel. Der Künstler wird in einem Atemzug mit Konstantin Wecker, Klaus Hoffmann oder Hannes Wader genannt. Zu seinem vierzigsten Bühnengeburtstag hat er 21 Songs aus seiner gesamten Schaffensperiode aufbereitet und zu seinem bisher persönlichsten Album zusammengestellt.Veranstalter ist der Culturkreis Hemmoor.• Karten für 15 Euro plus Gebühren (Abendkasse 18 Euro) gibt es im Ticketshop auf www.culturkreis.de