Krummendeich: Naturfreibad-Saison ab Himmelfahrt

Wer am Himmelfahrtstag ein ganz besonderes Strand-Feeling erleben will, darf den Saisonstart im Naturfreibad Krummendeich, Osterwechtern, nicht verpassen. Während ein großer Sandhaufen die jüngsten Besucher zum Buddeln einlädt, richteten Tom Rademacher als neuer Kiosk-Betreiber und Bademeisterin Ivonne Meyer (Foto) eine gemütliche Beach-Ecke ein, in der es sich die Gäste mit Sand unter den Füßen im Liegestuhl gut gehen lassen können.Die Freibad-Saison beginnt am Donnerstag, 25. Mai, um 11 Uhr. Neben Kaffee und Kuchen sowie kleinen Snacks gibt es für die Kinder leckere Zuckerwatte.• Öffnungszeiten Naturfreibad Krummendeich: Montag bis Freitag von 14 bis 20 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 20 Uhr