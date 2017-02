Lärm macht krank

Freiburg (Elbe): Historischer Kornspeicher |

sum. Freiburg. Die Interessengemeinschaft "Gegen den Verkehrslärm in Freiburg" will am Montag, 20. Februar, um 19.30 Uhr im Historischen Kornspeicher in Freiburg, Elbstraße 2, mal Dampf ablassen. Insbesondere der Schwerlastverkehr zur und von der Fähre in Wischhafen bereitet vielen Freiburger Bürgern Kopfschmerzen und klapperndes Geschirr im Schrank. Abhilfe konnte bislang nicht geschaffen werden. Die beantragte Tempo-30-Zone vor der Schule wurde abgelehnt. Nun kommt Petra Tiemann zu Besuch, um sich die Beschwerden anzuhören und über Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation zu informieren.