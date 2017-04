bo. Freiburg. Ein ganzes Konzert mit nur vier Trompeten. Das klingt langweilig? Keinesfalls, versprechen die Musiker von "ELBE4". Am Freitag, 28. April, um 20 Uhr nehmen sie die Zuhörer im Kornspeicher in Freiburg, Elbstraße 4, auf einen musikalischen Streifzug durch die Jahrhunderte mit.Die Reise führt durch Ungarn und Österreich. Alles, was dem Quartett zu beiden Ländern ein- und auffiel, wird in schwungvollen und gefühlvollen Arrangements dargeboten. Von Walzer bis Czardas haben die Musiker Stücke von Mozart, Beethoven, Bruckner und Bartok mit viel Liebe zum musikalischen Detail für vier Trompeten selbst bearbeitet.• Eintritt: 10 Euro; Kartenvorverkauf bei der Volksbank und Kreissparkasse in Freiburg; Kartentelefon 04779 - 8994477, www.kornspeicher-freiburg.de