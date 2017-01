bo. Freiburg. "Mit den Gezeiten" heißt der Liederabend mit Hanna-Maria Arentz am Samstag, 28. Januar, um 20 Uhr im historischen Kornspeicher, Elbstraße 2, in Freiburg. Die Schauspielerin, Sängerin und Autorin möchte mit ihren Liedern und Texten Mut machen, das eigene Vertrauen wiederzufinden und sich aufzurichten. Sie möchte den Zuhörern Augen und Ohren öffnen für Rat und Trost und wendet den Blick auf die Natur, die sich jeden Tag neu behauptet.Nach einer bewegten Vergangenheit in Hamburg lebt die Künstlerin mit Mann und Hund in Freiburg.• Eintritt: 10 Euro; Kartenreservierung unter Tel. 04779 - 8994477 und auf www.kornspeicher-freiburg.de