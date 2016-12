Mitmachgottesdienst in Hamelwörden

sum. Hamelwörden. Unter dem Motto "Gemeinsam singen und musiszieren zur Weihnachtszeit" findet am Sonntag, 18. Dezember, um 18 Uhr, ein Mitmach-Gottesdienst in der St. Dionysus-Kirche in Wischhafen-Hamelwörden, Kirchstraße 1, statt. Jeder der Lust hat, mit dem Kehdinger Kinder- und Jugendchor sowie dem Chor "Strandgut" Musik zu machen, ist herzlich eingeladen. Die Andacht hält Rüdiger Ramm. Noten gibt es bei Claudia Rambow, Telefon: 04770 - 7272.