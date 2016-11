bo. Freiburg. Auf einen musikalischen Streizug durch die Jahrhunderte nimmt die Gruppe "Oilensance" die Zuhörer am Samstag, 26. November, in Freiburg mit. Im Dachgeschoss des Kornspeichers, Elbstraße 2, unterhält das sechsköpfige Ensemble um 20 Uhr mit mittelalterlicher Musik aus ganz Europa.Originaltexte in vielen und zum Teil alten Sprachen werden in ein harmonisches musikalisches Gewand gehüllt. Zum Einsatz kommen historische und moderne Instrumente wie Harfe und Gitarre, Drehleier und Geige, Dudelsack und Querflöte, Rahmentrommel und Cajón. Romantische Balladen und mitreißende Tanzlieder verweben Welten und Zeiten.• Eintritt: 10 Euro; Kartenvorverkauf bei der Kreissparkasse Stade in Freiburg, auf www.kornspeicher-freiburg.de ; Kartentelefon: 04779 - 8994477.