"Moorer Speeldeel" führt "Meister Anecker" in Neulandermoor auf

bo. Neulandermoor. Mit einem plattdeutschen Bühnenklassiker begeistert die "Moorer Speeldeel" in dieser Spielzeit ihr Publikum. Die Laienschauspielgruppe hat "Meister Anecker" einstudiert. Der Schwank wird am Sonntag, 21. Januar, um 14.30 Uhr im Gasthaus Charly Drewes in Neulandermoor aufgeführt.

Zum Inhalt: Schuhmachermeister Franz Anecker tobt vor Eifersucht, denn er hat den Verdacht, dass Bürgermeister Wedekamp ein Auge auf seine Frau Lene geworfen hat. Altgeselle Matten ist derselben Meinung. Doch den beiden entgeht, dass sich auch Lenes junge Schwester, die bei den Aneckers wohnt, über Wedekamps Besuch freut. Die Verdächtigungen sorgen für jede Menge Turbulenzen.

Weitere Vorstellungen sind am Freitag und Samstag, 26. und 27. Januar, um 20 Uhr; Sonntag, 28. Januar, um 14.30 Uhr; Freitag und Samstag, 2. und 3. Februar, um 20 Uhr; Sonntag, 4. Februar, um 14.30 Uhr. Einen Zusatztermin gibt es am Sonntag, 11. Februar, um 14.30 Uhr.

• Eintritt: 6 Euro (Kinder 3 Euro); Anmeldung bei Heinz Raap, Tel. 04770 - 217 (tägl. 8 bis 10 Uhr und ab 17 Uhr).