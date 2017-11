Über "Kirgistan - Perle im Tian Shan" berichten Dennis Ciminski-Tees und Nina Harenberg in ihrer Multuvisionsshow am Freitag, 10. November, um 19.30 Uhr im historischen Kornspeicher in Freiburg, Elbstraße 2. Im Frühsommer 2016 bereiste das Paar aus Asselermoor das nahezu unbekannte Land in Zentralasien.Jenseits der Touristenpfade erlebten die beiden Abenteurer und Fotografen monumentale Landschaften und nomadische Kultur, die von großer Gastfreundschaft geprägt ist. In musikalisch untermalten, eindrucksvollen Bildern und Videosequenzen erzählen sie von ihren Erlebnissen im Land der Berge und Pferde.• Eintritt: 8 Euro; Ticketreservierung unter Tel. 04779 - 8994477 und auf www.kornspeicher-freiburg.de ; Veranstalter ist der Förderverein "Historischer Kornspeicher".