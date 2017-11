Musik von der Westküste: Konzert mit "Thomstudio" im Natureum Niederelbe in Balje

Country und Folk von "achtern Diek" ist am Samstag, 25. November, im Natureum Niederelbe in Balje zu hören. Für die Musiker der Band "Thomstudio" ist das Konzert um 20 Uhr ein Heimspiel, denn das namensgebende Homestudio von Musiker Thomas Pröfener steht in unmittelbarer Nachbarschaft in Kehdingen.Nach Jahren des Songschreibens und Komponierens hatte Thomas Pröfener den Wunsch, seine Musik auch live zu präsentieren. Mit seinem Bruder Franz gründete er deshalb vor vier Jahren die Gruppe "Thomstudio", zu der noch fünf weitere Musiker gehören.Die siebenköpfige Formation verbindet Elemente aus Country, Folk und Soul mit der US-Westcoast-Musik der 1970er Jahre. Mehrstimmiger Harmoniegesang untersützt von Gitarre, Klavier, Geige und Percussion auf der Kistentrommel Cajón machen den besonderen Sound von "Thomstudio" aus. Im Natureum spielt die Band unter anderem Songs aus ihrem Album "Long Way".• Eintritt: 12 Euro; Kartenvorverkauf im Natureum unter Tel. 04753 - 842110, online auf www.natureum-niederelbe.de