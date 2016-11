Musikalischer Adventsgottesdienst

sum. Oederquart. Mit festlichen Klängen in Abwechslung mit besinnlichen Geschichten wird am ersten Adventssonntag, 27. November, die Weihnachtszeit in Oederquart eingeläutet. Durch den um 14.30 Uhr in der St. Johannis-Kirche Oederquart, Süderende 5, beginnenden Gottesdienst führt Prädikant Rüdiger Ramm. Die musikalische Begleitung übernehmen der Kehdinger Kinder- und Jugendchor sowie der Trommler- und Pfeifercorps Freiburg.