Nächste Dorfwerkstatt in Krummendeich

Krummendeich: Freizeitanlage |

sum. Krummendeich. Um die Dorferneuerung in Krummendeich voranzubringen, findet am Samstag, 22. Oktober, zwischen 9 und 13 Uhr die nächste Dorfwerkstatt in der Freizeitanlage Krummendeich, Osterwechtern 57, statt. Gemeinsam mit der Gemeinde und dem Planungsbüro erfolgt zunächst ein Überblick über den aktuellen Stand. Anschließend soll festgestellt werden, welche Ziele weiter verfolgt werden. Neben wetterangepasster Kleidung sollten die Teilnehmer Schreib- und Zeichensachen sowie Laptop oder Fotoapparat dabei haben.