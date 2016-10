Naturspektakel bei den Kehdinger Wildganstagen 2016

Die Anmeldung

Im Oktober sind die Marschen zwischen Freiburg und Balje Einflugschneise für riesige Vogelschwärme. Der Auftakt dieses Naturspektakels wird mit den Kehdinger Wildganstagen am 15. und 16. Oktober gefeiert.Besucher können sich auf ein vielfältiges Programm rund um die Vogelbeobachtung freuen. So lädt der Verein zur Förderung von Naturerlebnissen zu Fahrten mit dem Vogelkieker ein (Samstag von 13 bis 15 Uhr und von 15.30 bis 17.30 Uhr, Sonntag von 12 bis 14 Uhr und von 14.30 bis 16.30 Uhr; Anmeldung s. unten). Dieser Doppeldeckerbus bietet Gästen die Möglichkeit, die Gänse aus nächster Nähe zu beobachten, ohne sie zu stören.Ein besonderes Highlight ist auch die Fahrt mit dem Tidenkieker, einem Plattbodenschiff mit nur 50 cm Tiefgang, das speziell entwickelt wurde, um Naturliebhabern die Ufergebiete der Unterelbe mit ihrer einzigartigen Fauna und Flora aus nächster Nähe zu erschließen. Termine: Samstag von 14 bis 16 Uhr, Sonntag von 15 bis 17 Uhr (Anmeldung s. unten).An den Aussichtspunkten in Freiburg und Wischhafen kann man bei Erläuterungen von Fachleuten Vögel beobachten und am Sonntag bietet sich von 10 bis 13 Uhr die Gelegenheit zur Moorkiekerfahrt durch das Kehdinger Moor. Weitere Programmpunkte sind der Elbewer Oderik von Oederquart, der im Freiburger Hafen mit Open Ship einlädt, die wunderschön geschmückte Freiburger St. Wulphardi-Kirche mit dem Erntedank-Altar, geführte Rundgänge durch den historischen Freiburger Ortskern (Sonntag, 14 bis 15 Uhr, Anmeldung erbeten unter Tel. 04770 - 83 11 29) sowie eine begleitete Wanderung durch das Aschhorner Moor (Sonntag von 13 bis 15 Uhr). Im Natureum in Balje gibt es einen Vortrag zum Thema (Sonntag um 15 Uhr), außerdem starten dort die Fahrten mit dem Traditionssegler „Anna-Lisa“ (Samstag von 10.30 bis 14 Uhr sowie Übernachtungstour von Samstag um 17 Uhr bis Sonntag um 12 Uhr; Anmeldung s. Kasten) und dem Ausflugsschiff „Mocambo“ (Sonntag von 10.30 bis 11.30 Uhr; Anmeldung s. unten) in die einzigartige Landschaft der Oste-Elbe-Mündung.Neben den Fahrten zur Naturbeobachtung rankt sich ein buntes Veranstaltungsprogramm: In Freiburg lockt am Samstag und Sonntag der historische Kornspeicher am Hafen mit Ausstellungen, Infos, Vorträgen und kulinarischen Köstlichkeiten. Höhepunkt ist am Samstag um 18 Uhr das Konzert der Klammrebellen „Lieder, die von Herzen kommen“ (Eintritt: 5 Euro).• Zu den Fahrten mit Vogel- und Tiedenkieker können sich Teilnehmer unter Tel. 04141 - 12561 anmelden.• Für die Fahrten mit dem Traditionssegler „Anna-Lisa“ und mit der MS Mocambo ist eine Anmeldung erforderlich unter Tel. 04753 - 84 21 10.