sum. Wischhafen. Der Förderverein "Wi helpt" veranstaltet am Mittwoch, 19. Oktober, eine Informationsveranstaltung zu dem Thema "Versorgungslücke bei Pflege kann teuer werden". Um 19 Uhr wird Versicherungsfachmann Christian Otten im Gasthof Sieb in Wischhafen, Ostener Straße 3, in seinem Vortrag erläutern, wie gerade junge Leute diese finanziellen Nachteile vermeiden können.