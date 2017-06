Schützenfest in Freiburg mit Festball für jedermann

sb. Freiburg. Das Programm des Schützenfestes in Freiburg lässt keine Wünsche offen. Von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Juni, geht es auf dem Festplatz "Am Bassin" rund. Die Höhepunkte im Überblick:



Freitag, 23. Juni

• 17 Uhr: Böllerschüsse und Antreten auf dem Bürgermeister-Schild-Platz. Abmarsch zum Kommandeur Helmut Harpain, zum Gildekönig Bernd Kipp und zur Jungschützenkönigin Samanta Röndigs

• 18 Uhr: Ständchen für die Jubilare und Gildeälteste am Feuerwehrhaus. Weitermarsch zur Kirche

• 19 Uhr: Festgottesdienst mit Kranzniederlegung

• 20 Uhr: Kommersabend für jedermann im Festzelt mit der Freiburger Blasmusik und dem Trommler- und Pfeifercorps

• 22 Uhr: Zeltparty für jedermann mit DJ Anja. Eintritt frei



Samstag, 24. Juni

• 9 Uhr: Antreten beim Bürgermeister-Schild-Platz. Abmarsch zur Gildebesten Sigrid Reuels und zum Gildekönigkönig Bernd Kipp

• 10.15 Uhr: Abfahrt zum Seniorenheim

• 11.20 Uhr: Abmarsch zum Schützenfrühstück im Festzelt (Kosten: 10 Euro)

• 13 Uhr: Aufnahme des Kinderzugs auf dem Festplatz. Abholen der Kindermajestäten

• 14.30 Uhr: Königsschießen. Senioren-Kaffeetafel im Festzelt. Kinderprogramm unter dem Motto "Märchen" mit Kinderkönigsschießen und Vogelstechen

• 17 Uhr: Proklamation der Kindermajestäten und Preisträger im Festzelt

• 20 Uhr: Einmarsch der Würdenträger ins Festzelt

• 21 Uhr: Proklamation der neuen Würdenträger. Anschließend Festball für jedermann mit "Udos Tanzband". Eintritt: 6 Euro



Sonntag, 25. Juni

• 12.30 Uhr: Antreten auf dem Bürgermeister-Schild-Platz. Abholen des neuen Königs

• 14 Uhr: Schießen auf allen Ständen

• 14.30 Uhr: Umtrunk und Vorstellung der neuen Majestäten

• 16 Uhr: Zeltparty mit DJ Anja. Eintritt frei