Seniorenbüro ist umgezogen

sum. Wischhafen. Das Seniorenbüro in der Nordkehdinger Gemeinde Wischhafen ist nunmehr im neuen ServiceCenter, Stader Straße 175, zu finden. Außerdem bietet die Leiterin der Einrichtung, Martina Pfaffenberger, zukünftig an jedem dritten Dienstag im Monat eine Seniorensprechstunde im Rathaus in Freiburg, Hauptstraße 31, Zimmer 5, an.