sum. Oederquart. Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Oederquart ist fertig. Um allen Interessierten ihr neues Domizil zeigen zu können, laden die Nordkehdinger Blauröcke am Samstag, 14. Oktober, ab 14.30 Uhr, zum Tag der offenen Tür ein. Nach einer Besichtigung der Räumlichkeiten gibt es Kaffee und Kuchen. Für die Kinder steht eine Hüpfburg zum Toben bereit. Die Jugendfeuerwehr bietet Spiele und Kinderschminken an.