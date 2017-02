bo. Freiburg. Zu einem Themenabend über gewaltfreie Kommunikation lädt das Gesundheitsnetzwerk Gesundheit am Freitag, 17. Februar, im historischen Kornspeicher in Freiburg, Elbstr. 2, ein. Dr. Claudia Wunram stellt um 18 Uhr die Denk- und Handelsweise dieses Konzepts vor, das auf einen wertschätzenden Umgang und authentischen Kontakt miteinander setzt.Wer sich mehr mit dem Thema beschäftigen möchte, kann an weiterführenden Seminaren am Sonntag, 19. Februar, (Einführung) sowie am Samstag und Sonntag, 1. und 2. April, (Aufbauseminar Umgang mit inneren Konflikten) teilnehmen.• Eintritt: 5 Euro; www.kornspeicher-freiburg.de