Weihnachtsmarkt in Oederquart

Oederquart: Feuerwehrhaus |

sb. Oederquart. Eine liebevoll gestaltete Budenstadt lockt am Samstag, 3. Dezember, ab 14.30 Uhr in die Ortsmitte von Oederquart. Beim Feuerwehrhaus lädt das Weihnachtsmarkt-Team herzlich zum Klönen, Genießen und Geschenke-Einkauf an den Ständen ein.

"Was zuerst sehr klein begann, ist im Laufe der Jahre zu einem Anziehungspunkt für ganz Kehdingen geworden", sagt Eugen Kaschewski vom Organisatoren-Team. "Von unseren Mitbürgern viele handwerkliche Bastelarbeiten angeboten." Lukullische Genüsse versprechen eine Kaffeetafel mit hausgemachten Naschereien, Räucherfisch sowie weitere Stände mit Speisen und Getränken. Der Posaunenchor Krummendeich spielt dazu Musik.

Bei der großen Weihnachtsmarkt-Tombola gibt es viele tolle Gewinne. Und: Der Weihnachtsmann überrascht alle Kinder mit seinem Besuch.