Weltmusik mit "Flow" und vorweihnachtliches Sonntagscafé im Freiburger Kornspeicher

bo. Freiburg. Groovende und tanzbare Weltmusik spielt die Band "Flow" am Samstag, 12. November, um 20 Uhr im historischen Kornspeicher in Freiburg, Elbstraße 2.Die Melodien der vierköpfige Gruppe sind zwischen den Genres Jazz, Singer/Songwriter und Weltmusik, zwischen Europa, Afrika und Südamerika angesiedelt. Fast alle Stücke stammen aus eigener Feder und werden mit Gitarre, Querflöte, Saxophon, Kontrabass, Perkussion und Gesang dargeboten. Zum Programm gehören auch einige neu arrangierte Klassiker der Band.Im Zeichen vorweihnachtlicher Unterhaltung steht das Sonntagscafé am 20. November. Jörg Petersen liest und erzählt um 15 Uhr im Kornspeicher eigene Weihnachtsgeschichten. Zuhörer sind eingeladen, im Anschluss selbst von ihren schönsten oder kuriosesten Weihnachtserlebnissen zu erzählen.

• Eintritt zum Konzert: 10 Euro; Anmeldung zum Sonntagscafé bis Mittwoch, 16. November; Eintritt: 10 Euro inkl. Kaffee und Kuchen; Kartentelefon: 04779 - 89944-77; www.kornspeicher-freiburg.de