"Wildes, schönes Korsika": Bildervortrag im Freiburger Kornspeicher

Das "Wilde, schöne Korsika" stellt Jörg Petersen in seinem Bildervortrag am Mittwoch, 14. Juni, um 19.30 Uhr im Dachgeschoss des historischen Kornspeichers in Freiburg, Elbstraße 2, vor. Petersen ist selbst ein großer Inselfreund und möchte Besucher, insbesondere Wanderinteressierte, für das französische Eiland im Mittelmeer begeistern.Petersen informiert über Klima, Vegetation, Geografie und Geschichte und gibt Empfehlungen für leichte bis mittelschwere Wandertouren auf einsamen Pfaden in wunderschöner Natur. Korsika ist eine Insel, die sich viel von ihrer Ursprünglichkeit bewahrt hat.• Eintritt: 6 Euro; www.kornspeicher-freiburg.de