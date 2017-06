"Zäune in Kulturlandschaften": Fotografien von Klaus Wehner in Freiburg

bo. Freiburg. Fotografien von Klaus Wehner sind von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Juni, im Kornspeicher in Freiburg, Elbstr. 2, zu sehen. Die Ausstellung "Zäune in Kulturlandschaften" wird mit der Vernissage am Freitag um 19 Uhr eröffnet.

Wehner rückt den Zaun als Zeugnis handwerklicher Tradition und als vergängliches Kulturgut, das der Verwitterung ausgesetzt ist und die Landschaft prägt, in den Fokus. Als "Zaungast" hat der Fotograf seine Eindrücke bei Spaziergängen mit der Kamera festgehalten.

• Geöffnet Samstag und Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Foto: Klaus Wehner