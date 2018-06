bo. Wischhafen. Wenn das Comedy-Duo "Bibi & Ina" am Freitag, 8. Juni, in Wischhafen in den "Zickenkrieg" zieht, müssen die Herren zuhause bleiben. Beim "Mädelsabend" um 19.30 Uhr im Gasthaus Heiko Sieb, Ostener Straße 3, sind um 19.30 Uhr Frauen unter sich. Für die Aufführung gibt es noch Restkarten.

In satirischem Tratsch und ironischen Selbsterkenntnissen nimmt das schräge Duo aus Quickborn weibliche Macken auf's Korn. Aber auch die Männer bekommen bei Bibi Maaß und Ina Twesselmann ihr Fett weg.

Ab 18 Uhr können sich Besucherinnen bei Essen und Getränken auf den Comedy-Abend einstimmen.

• Eintritt: 18 Euro; Vorverkauf im Gasthaus, ( 04770 - 7108.