Vorweihnachtlicher Markt in der Kulturdiele Hemmoor

In der Kulturdiele Hemmoor, im benachbarten Hemmoorium und auf dem Außengelände An der Pferdebahn 55 findet am Samstag und Sonntag, 11. und 12. November, der beliebte vorweihnachtliche Kunsthandwerkermarkt des Geschichts- und Heimatvereins Hemmoor statt. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 17 Uhr.Zum 28. Mal präsentieren rund 40 Hobbykünstler unter ehrenamtlicher Regie des Geschichts- und Heimatvereins Hemmoor im rustikal-gemütlichen Ambiente der Kulturdiele und des Hemmooriums ihre Arbeiten. Auf dem Außengelände stimmen Hütten und mit Liebe dekorierte Stände auf die Vorweihnachtszeit ein.Es werden traditionsgemäß bekannte Aussteller zu finden sein, die teilweise von Anbeginn dabei sind, es werden aber auch viele neue Aussteller mit neuem Angebot erwartet. Wichtig ist dem Verein dass die Aussteller sich wohl fühlen und die Besucher einen schönen Tag verbringen können.Die Besucher erwartet ein breitgefächertes Angebot an Künstlern aus der Region von „A“ wie Adventsschmuck über „K“ wie Kofferkunst, „S“ wie Schmiedearbeiten und „W“ wie Weihnachtsbaumschmuck bis „ Z“ wie Zauberwichtel. Eines haben alle Kunstwerke aber gemeinsam: Sie wurden mit Herz und Hand gearbeitet!Das kulinarische Angebot besteht aus hausgemachten Marmeladen, Gelees und Likören, handgemachten Nudeln sowie Honig, Senf, Essige und Öle in vielen Variationen, gebrannten Mandeln, Tee und Lakritze. Abgerundet wird das Sortiment durch frisch geräucherte Forellen sowie frisch gebackene Waffeln.Das Backhaus wird wieder mit einem Angebot aus dem Steinbackofen aufwarten. Dabei dürfen der traditionelle Butterkuchen und Stuten natürlich nicht fehlen. Weiterhin werden Kaffee und Torten, Bratwurst, Glühwein und Apfelpunsch zu familienfreundlichen Preisen angeboten. Der Geschichts- und Heimatverein und die Aussteller freuen sich auf viele Besucher.Weitere Informationen unter http://www.kunsthandwerkermarkt-hemmoor.de