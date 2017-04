Einkaufs-Sonntag und Kehdinger Markt

Bunte Schau und Shopping im schönen Freiburg

sb. Freiburg. Die Samtgemeinde Nordkehdingen zeigt wieder einmal, was sie kann, wenn sie am Samstag und Sonntag, 22. und 23. April, zur Gewerbeschau „Kehdinger Markt“ mit einem verkaufsoffenem Sonntag nach Freiburg einlädt.



Die regionale Gewerbeschau konzentriert sich in diesem Jahr auf zwei Flächen. Zum einen finden sich Aussteller auf dem Gelände des Raiffeisen-Marktes an der Bahnhofstraße 35. Zum anderen stellt die Firma Witthohn und Faust am Schöneworth 11 seine Freifläche für Informationsstände zur Verfügung.



Die Schau öffnet am heutigen Samstag von 14 bis 17 Uhr und am morgigen Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Verbunden wird der Kehdinger Markt mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Von 12 bis 17 Uhr öffnen dann viele Geschäfte in Freiburg ihre Türen und laden Gäste aus nah und fern zu einem besonderen Einkaufserlebnis „außer der Reihe“ ein.



Die Besuche können sich in den Läden auf besondere Angebote und Aktionen freuen. So gibt es beispielsweise im Sport- und Schuhfachgeschäft Krüger an der Hauptstraße 21 tolle Angebote zu Sparpreisen. Der Raiffeisen-Markt Weser-Elbe lockt mit etwas ganz Besonderem: der „Alles im Eimer“-Aktion. Dabei können Kunden während des Kehdinger Marktes einen grünen Eimer für nur 1 Euro erwerben und diesen mit Ware füllen. An der Kasse gibt es dann auf alles, was in den Eimer passt, zehn Prozent Rabatt. Zehn Prozent Preisnachlass locken zudem auf alle Pflanzsteine sowie auf alle Farben und Lacke.



Kehdinger Markt

Samstag, 22. April, 14-17 Uhr

Sonntag, 23. April, 11-17 Uhr



Verkaufsoffener Sonntag,

23. April, 12-17 Uhr