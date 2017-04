Restkarten für S-Club Tour in den Heide Park

(sb). Am Samstag, 29. April, fahren die S-Club-Mitglieder der Sparkasse Stade-Altes Land zum Sparkassentag in den Heide Park Soltau. Für Fahrt und Eintritt zahlen S-Club-Mitglieder nur 21 Euro. Der Bus hält in Stade, Jork und Finkenwerder. Es gibt noch einige Restkarten in den Beratungs-Centern der Sparkasse. Die Mitgliedschaft im S-Club ist kostenlos und mitmachen können Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren.