Neue Küsterin in Oldendorf

Karina Meier kommt für Karin Schwarzbach

Beim traditionellen Jahresempfang der Kirchengemeinde St. Martin in Oldendorf wurden im Rahmen eines Gottesdienstes ehemalige Mitarbeiterinnen verabschiedet und neue begrüßt. Küsterin Karina Meier tritt die Nachfolge von Karin Schwarzbach an. Nachfolgerin von Martina Reil als Pfarrsekretärin ist Katrin Andersen.In diesem Jahr steht eine weitere personelle Veränderung ins Haus: Pastor Burkhard Ziemens geht in den verdienten Ruhestand. Seine feierliche Verabschiedung ist für Sonntag, 12. März, geplant.