Bahnübergang in Burweg wird voll gesperrt

Umleitungen über die Stader Geest

Autofahrer auf der Stader Geest müssen sich auf Verkehrsbehinderungen und Fahrtzeitverzögerungen einstellen: Von Montag bis Mittwoch, 28. bis 30. November, wird der Bahnübergang an der der Kreisstraße K81 (Bauernreihe/Im Moor) in Burweg wegen Gleisbauarbeiten voll gesperrt.Eine Umleitung wird über Himmelpforten (Bundesstraße B73, Landesstraße L113/Bahnhofstraße) ausgewiesen.Erst im vergangenen Jahr gab es erhebliche Probleme mit einer Gleisbaustelle auf der selben Bahnstrecke Stade-Cuxhaven (das WOCHENBLATT berichtete) in Hammah: Die Deutsche Bahn hatte die Sperrung nur kurzfristig bekanntgegeben. Zwar waren Umleitungen mit langen Umwegen ausgewiesen, trotz der Beschilderung verirrten sich viele ortsfremde bis zu der rot-weißen Bake am Bahnhof, die das Dorf während der Bauphase zerschnitt.