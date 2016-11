Ehrenurkunde für fleißigen Gemeindemitarbeiter

Der Gemeindemitarbeiter Peter Helmke (74) war von August 2000 bis Oktober 2016 in Düdenbüttel beschäftigt. Nun wurde er von Bürgermeister Heinz Mügge in den Ruhestand verabschiedet. Tischler Peter Helmke war genau 16 Jahre und 81 Tage im Dienst der Kommune, wo er für die Pflegearbeiten des Gemeindezentrums, des Sportplatzes, zweier Friedhöfe, zweier Kinderspielplätze, des "Appelhoffs", der Feuerkuhle und der Festwiese zuständig war. "In seiner Zeit waren die Anlagen immer in einem sehr guten Zustand", lobte Heinz Mügge den frisch Rentner und überreichte ihm ein Präsent und eine Ehrenurkunde.