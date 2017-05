Fahrt in die Hansestadt

Drochtersen: Dorfgemeinschaftshaus Hüll |

sum. Großenwörden. Der Sozialverband Großenwörden erkundet am Donnerstag, 15. Juni, die Hansestadt Hamburg. Um 7.30 Uhr startet der Bus vom Dorfgemeinschaftshaus in Drochtersen-Hüll, Gehren 20, um die Teilnehmer einzusammeln und anschließend in Richtung Hamburg zu fahren. Dort erwartet die Besucher eine Fleetfahrt durch die Hansestadt und ein Mittagessen en einem originellen Restaurant. Kosten inkl. Mittagessen und Kaffee: 55 Euro für Mitglieder/59 Euro für Nichtmitglieder.



• Anmeldung bis zum 1. Juni bei Hannes Offermann, Telefon: 04775 - 642, oder Sabine Krämer, Telefon: 04775 - 390