Kunstwerk für das Ortszentrum von Oldendorf

Bürgermeister sammelt kreative Ideen für den Platz vor dem Landgasthof

Mit einem Kunstwerk soll die Ortsmitte von Oldendorf verschönert werden. Bürgermeister Johann Schlichtmann fordert Bürger auf, kreative Ideen beizutragen.Vor dem Landgasthof Heins, wo früher ein Kastanienbaum stand, soll die Skulptur im Sommer 2017 ihren Platz bekommen. Ergänzend soll ein Schaukasten mit Ortsplan und wichtigen Gemeinde-Infos für Touristen und Einheimische aufgestellt werden. Das Kunstprojekt werde von der breiten politischen Mehrheit getragen. Die Kreissparkasse Stade, die in Sichtweite eine Filiale betreibt, habe eine finanzielle Unterstützung von 15.000 Euro zugesagt, so Johann Schlichtmann. Der Anteil der Gemeinde müsse in den bevorstehenden Haushaltsdiskussionen beraten werden.Johann Schlichtmann wünscht sich einen engen Bezug zur Landschaft und Kultur der aufstrebenden Geestgemeinde und nennt als Beispiel den Heiligen St. Martin, Namensgeber der Dorfkirche, von dem es schon eine Abbildung auf der Fassade des Gemeindehauses gibt. Eine weitere Inspirationsquelle sei die Landwirtschaft auf der Stader Geest.Die Mehrheit wünsche sich eine moderne Lösung der zu dem Standort im neuen Dorfzentrum gegenüber der Seniorenresidenz passe. Ein Findlingsstein mit Wappen, wie er vor dem Rathaus steht, käme nicht in Frage. Mit weiteren Ratsleuten informiert sich Schlichtmann derzeit in der Nachbarregionen über moderne Kunst. Die Gruppe holt sich u.a. Anregungen von dem Eisen- und Schrottkünstler Diedel Klöver aus Varel im Landkreis Friesland.Interessant findet Schlichtmann auch die Kunstwerke des Bildhauers Nick Blume aus Engelschoff-Neuland. Von ihm stammt u.a. die hölzerne Wal-Skulptur auf dem Schulhof in Estorf.Schlichtmannn fordert jedermann auf, Anregungen beizusteuern, warnt allerdings vor hohen Kosten für Bronzeskulpturen wie der Büste des Deichgrafen Helmut Barwig auf Krautsand. Sie habe etwa 65.000 Euro gekostet - für Oldendorf wahrscheinlich zu teuer.• Ideen und Anregungen per-E-Mail an: a.schlichtmann@t-online.de